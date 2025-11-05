Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Defekt am Flieger: Freiburg mit Verspätung in Nizza

Das hatte sich der SC Freiburg anders vorgestellt. Die Abreise nach Frankreich verzögert sich.

Julian Schuster
Julian Schuster und seine Freiburger konnten nicht wie geplant aus Lahr abfliegen. Foto: Harry Langer/DPA
Julian Schuster und seine Freiburger konnten nicht wie geplant aus Lahr abfliegen.
Foto: Harry Langer/DPA

Der Europa-League-Trip des SC Freiburg nach Nizza hat mit Komplikationen begonnen. Wegen technischer Probleme am Flugzeug konnte sich der badische Fußball-Bundesligist nicht wie geplant von Lahr aus auf den Weg nach Frankreich machen und musste Verspätungen in Kauf nehmen. Das teilte ein Sprecher des Clubs mit. 

Am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) tritt die Mannschaft von Trainer Julian Schuster bei OGC Nizza an. Das Abschlusstraining hatten die Breisgauer noch vor der Abreise in Freiburg angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:251105-930-254896/1