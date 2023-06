Aktuell Land

Debatte um G9: Offenheit für Rückkehr zum 9-Jahre Gymnasium

Die Landesregierung ist offen für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg. Man habe sich innerhalb der Koalition darauf geeinigt, diese Frage in einem Bürgerforum beraten zu lassen - mit offenem Ergebnis, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart mit. »Wir gehen als Landesregierung offen in das Beteiligungsverfahren. Denn in der Demokratie haben wir am Ende letztlich nur Argumente - und davon werden wir uns als Regierung leiten lassen«, sagte der Grünen-Politiker einer Mitteilung zufolge. Zuletzt hatte er immer von einer Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium abgeraten.