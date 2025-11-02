David Guetta kommt zum Glücksgefühle-Festival 2026

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der französische Star-DJ David Guetta kommt im nächsten Jahr zum Glücksgefühle-Festival auf den Hockenheimring nach Baden-Württemberg. Neben dem 57-Jährigen wird die 27-jährige Sängerin Ayliva als einer der Hauptacts bei dem Festival im September auftreten, wie die Veranstalter mitteilten.

Als weitere Künstler stehen nun unter anderem Mark Forster, Marteria, Leony, Max Giesinger, Tom Gregory, Zartmann und Lost Frequencies fest. Auch die Kult-Popband No Angels will bei dem Festival auf der Bühne stehen.

Das Festival wird von Ex-Fußballnationalspieler Lukas Podolski und Musikmanager Markus Krampe organisiert. Der Vorverkauf für das Event vom 3. bis zum 6. September 2026 startete bereits.

Das Festival ist nach Angaben der Veranstalter Deutschlands größtes Musikfestival, dieses Jahr seien 250.000 Besucher gekommen. Es findet seit 2023 statt. Laut Veranstalter wurde der Vertrag mit dem Hockenheimring zuletzt bis 2035 verlängert.