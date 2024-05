Dauerregen: Kaum Rettungseinsätze in Reutlingen und der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der vorhergesagte Dauerregen hat nicht zu befürchteten Schäden in Reutlingen und der Region Neckar-Alb geführt. Nach GEA-Recherchen musste weder die Reutlinger Polizei noch die Berufsfeuerwehr Reutlingen zu Einsätzen wegen des Starkregens ausrücken. Ein Polizeisprecher erwähnte einen Blitzeinschlag in ein Haus in Bisingen im Zollernalbkreis und einige vollgelaufene Keller in Albstadt: »Diese konnten aber ohne Hilfe der Polizei leergepumpt werden«, hieß es. Aus dem Lagezentrum der Reutlinger Feuerwehr hieß es: »Es gab keine Einsätze wegen des Dauerregens.« Die Einsatzkräfte waren dennoch in Bereitschaft.

Im Saarland habe es bis zum frühen Freitagmorgen keine wetterbedingten Polizeieinsätze gegeben, teilte das Lagezentrum in Saarbrücken am Morgen mit. In Baden-Württemberg zählte man in der Nacht zwar etwas mehr Verkehrsunfälle, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzte oder Tote habe es aber nicht gegeben. In Stuttgart musste die Feuerwehr Wasser aus dem überschwemmten Berger-Tunnel abpumpen.

Befürchtete Schäden nicht eingetreten

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für die Nacht und den Freitag im Südwesten und Westen Deutschlands Dauerregen vorausgesagt. Die starken Regenfälle sollten sich von Baden-Württemberg bis in die Pfalz, in das Saarland und nach Südhessen erstrecken. Der DWD rechnete gebietsweise mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 100 Litern pro Quadratmeter.

Für das Saarland sowie Landkreise in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg galten Unwetterwarnungen. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz warnte wegen Dauerregens in der Nacht zu Freitag vor Hochwasser im Saarland. An den kleineren Saarzuflüssen bestehe am Freitag eine erhebliche Hochwassergefahr, hieß es. Zu rechnen sei mit Überflutungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder tief liegenden Gebäuden und Kellern. (GEA/dpa)

