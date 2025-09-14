Das Wetter bleibt schaurig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gut eine Woche vor Herbstanfang groovt sich das Wetter in Baden-Württemberg langsam auf die kommende Jahreszeit ein: Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vom Westen Schauer und kurze Gewitter. Der Nachmittag soll meist trocken sein bei maximal 17 bis 21 Grad. Doch schon zum Abend kommen wieder dichte Wolken auf und in Baden auch erste Tropfen. Es weht mäßiger bis frischer Südwest- und Westwind. Im Hochschwarzwald kann es in Böen stürmisch sein. In der Nacht zum Montag gibt es wieder etwas Regen und im Hochschwarzwald Sturmböen.

Zum Schulanfang freundlicher

Zum Schulstart am Montag, wenn Hunderttausende Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg zurück in die Klassenzimmer kehren, wird das Wetter der Vorhersage zufolge besser. Die Temperaturen erreichen demnach mancherorts, wie in der Ortenau, 25 Grad. Es bleibt windig. Bei kräftigen Schauern oder Gewittern und im höheren Schwarzwald kann es auch schwere Sturmböen geben. Wechselhaft geht es dann ebenso am Dienstag und Mittwoch weiter.