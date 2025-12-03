Das sind die Gewinner der Radio-Regenbogen-Awards

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Band Tokio Hotel wird bei den Radio-Regenbogen-Awards als »Band International 2025« ausgezeichnet. Als »Comeback des Jahres 2025« ehren die Veranstalter laut Mitteilung die Band Unheilig. Doch nicht nur Musiker und Musikerinnen stehen auf der Liste der Ausgezeichneten.

Der frühere Fußball-Kommentator Marcel Reif hielt als Sohn eines Holocaust-Überlebenden im vergangenen Jahr bei einer Gedenkstunde im Bundestag eine viel beachtete, persönliche Rede »Sei ein Mensch«. Dafür wird er den Angaben nach mit dem »Sonderpreis 2025« geehrt. ZDF-Moderatorin Maybrit Illner bekomme die Auszeichnung als »Medienfrau 2025«. Die Preisverleihung ist am 10. April 2026 im Europa-Park in Rust bei Freiburg geplant.

Prominente Laudatorinnen und Laudatoren

Erstmals soll TV-Moderatorin Mareile Höppner durch die Veranstaltung führen. Unter den weiteren Preisträgern sind der Mitteilung zufolge zum Beispiel Amy Macdonald (»Künstlerin International 2025«), Mark Forster (»Künstler National 2025«) und Michael Mittermeier (»Lifetime Comedy 2025«).

Die Band Unheilig wird für das »Comeback des Jahres 2025« ausgezeichnet. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/DPA Die Band Unheilig wird für das »Comeback des Jahres 2025« ausgezeichnet. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/DPA

Auch die Liste der Laudatorinnen und Laudatoren ist voller prominenter Namen: So soll der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff Preisträger Reif würdigen. Ferner werden etwa die Schauspielerinnen Christine Urspruch und Anna Maria Mühe sowie Komiker Torsten Sträter auf der Bühne erwartet.

Orientierung und Beständigkeit

Im Internet gibt es unter regenbogen.de/award Tickets für 329,00 Euro. Im Preis enthalten seien neben einem Tischplatz eine After-Show-Party sowie sämtliche Speisen und Getränke. Verantwortlich dafür zeichne die Europa-Park-Gastronomie unter der Leitung von Sterne-Koch Peter Hagen-Wiest.

Mareille Höppner moderiert die Veranstaltung. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/DPA Mareille Höppner moderiert die Veranstaltung. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Die Awards werden zum 26. Mal verliehen. »In diesem Jahr liegt unser Fokus besonders darauf, Künstlerinnen und Künstler zu würdigen, die nicht nur durch ihre musikalischen oder komödiantischen Fähigkeiten überzeugen, sondern auch durch ihre Gabe, uns in einer sich ständig verändernden Welt Orientierung, Beständigkeit und einen Blick auf die wirklich wichtigen Themen zu geben«, erklärte der Eventleiter von Radio Regenbogen, Andreas Ksionsek.