Das macht Bundespräsident Steinmeier im Südwesten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Hoher Besuch im Südwesten: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute zu zwei öffentlichen Terminen in Baden-Württemberg unterwegs. Zunächst kommt er nach Karlsruhe. Dort wird mit einem Festakt im Badischen Staatstheater das 75-jährige Bestehen des Bundesgerichtshofs (BGH) und der Bundesanwaltschaft gefeiert.

Beide Institutionen wurden am 1. Oktober 1950 gegründet und blicken in diesem Jahr bereits auf mehrere Jubiläumsveranstaltungen zurück – etwa einen Tag der offenen Tür im September. Der Festakt mit dem Bundespräsidenten nun gilt als Höhepunkt der Feierlichkeiten. Neben Steinmeiers Ansprache sind ein Video-Gruß von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Reden von BGH-Präsidentin Bettina Limperg und Generalbundesanwalt Jens Rommel geplant.

Weiter zu Friedrich Eberts Geburtsort

Am Nachmittag geht es weiter nach Heidelberg in den Geburtsort des ersten deutschen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender besucht Steinmeier die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Auf dem Programm steht unter anderem eine Führung durch die historische Wohnung und die Dauerausstellung.

In der Wohnung, in der Ebert geboren wurde, wurde schon 1962 eine erste Gedenkstätte eingerichtet. 1989 wurde dann das Friedrich-Ebert-Haus mit einer 275 Quadratmeter großen Ausstellung über das Leben und die Zeit Eberts eröffnet. Für reguläre Besucherinnen und Besucher bleibt das Haus am Donnerstag geschlossen.