Das macht Bundeskanzler Merz am Freitag in Baden-Württemberg

Um den Wahlkampf von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel zu unterstützen, kommt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag in den Südwesten. (Archivbild)

Der Kampf um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler bei der Landtagswahl nimmt langsam an Fahrt auf: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel bekommt heute prominente Unterstützung bei zwei seiner Auftritte. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz kommt für zwei Wahlkampftermine nach Baden-Württemberg.

Am Nachmittag (16.30 Uhr) macht der Kanzler gemeinsam mit Hagel zunächst in einer Logistikhalle in Heddesheim nahe Mannheim Station. Dort werden laut Partei rund 800 Besucher wartet. Danach sollen Hagel und Merz in Bad Rappenau (18.30 Uhr) in einer Sporthalle vor rund 1.300 Zuhörern auftreten. Bei beiden Terminen sind Reden von Merz und Hagel vor Publikum geplant.

Der Besuch des Kanzlers dürfte wohl nicht der einzige im Landtagswahlkampf im Südwesten bleiben. Weitere Termine mit Merz sind der Partei zufolge im Endspurt um die Wählerstimmen geplant: Zwei Tage vor der Wahl wird Merz in Stockach nahe dem Bodensee und in Ravensburg erwartet.

Bei der Wahl am 8. März geht es um die Zusammensetzung des neuen Landtags - und damit auch indirekt um die Frage, wer nächster Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird. Amtsinhaber Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an, ihn wollen der CDU-Mann Hagel und der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir beerben.