»Das Fest« braucht rund 60.000 Kilowattstunden Strom

Beim Festival »Das Fest« in Karlsruhe wird nach Angaben der Stadtwerke fast so viel Strom verbraucht wie in 30 Durchschnitts-Haushalten in einem Jahr. Das Unternehmen und die Veranstalter gehen von rund 60.000 Kilowattstunden aus. Bezogen werde Naturstrom. Dabei werde zuerst Solarstrom eingesetzt und der Rest mit Wasserkraft ergänzt, erklärte ein Sprecher der Stadtwerke.