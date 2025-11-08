Darum joggt Markus Söder nicht mehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

CSU-Chef Markus Söder (58) hat frühere Jogging-Ambitionen eingestellt, weil die sportlichen Hochgefühle ausgeblieben sind. Ein »Runner’s High« habe er nie erlebt, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitagabend in Nagold im Nordschwarzwald bei einem Gespräch mit dem baden-württembergischen CDU-Vorsitzenden Manuel Hagel (37).

Dieser hatte Söder aufs Essen angesprochen und in Anspielung auf dessen Social-Media-Beiträge gesagt: »Bei mir gibt’s halt nicht nur «Hagel isst», sondern auch «Hagel joggt»«. Söder konterte: »In deinem Alter bin ich auch noch sinnlos durch die Gegend gerannt.« Er habe es wirklich probiert, betonte der Franke und nannte als Beispiel: »Ich bin kreuz und quer durch Nürnberg gelaufen.«

Blutwürste statt Salatblättchen

Heute fahre er eher Fahrrad, seine Frau habe ihm ein E-Bike geschenkt, verriet der CSU-Chef. Und er schwimme viel, sagte Söder. Von Hagel wollte er wissen, ob er auch schwimme. Der 37-Jährige entgegnete, er habe das Seepferdchen. Woraufhin Söder auf seinen Rettungsschwimmer verwies und sagte: »Deswegen bin ich heute auch da, dir zu helfen.« Hagel will als CDU-Spitzendkandidat die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März gewinnen.

Auf die Frage, was er am Freitag gegessen habe, antwortete Söder übrigens, es habe am Mittag Blutwürste gegeben. Er bekomme immer wieder Hinweise, er solle veganer essen: mehr Salatblättchen, glasierte Möhrchen, fein geschnittene Krokettchen. »Mein Problem ist: Ich habe Hunger«, sagte Söder. »Ich esse gern das, was wir früher Hausmannskost genannt hat.«