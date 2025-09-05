Dachstuhlbrand verursacht 250.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Dachstuhlbrand in Heidelberg ist ein Schaden von geschätzt 250.000 Euro entstanden. Der Brand brach am Mittag aus bislang unbekannter Ursache aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzte gab es nach bisherigen Informationen keine. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs habe es ein Gewitter über der Region gegeben. Die Möglichkeit eines Blitzeinschlags als Brandursache werde geprüft.

Die Bundesstraße 37 im Heidelberger Stadtteil Schlierbach musste über die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es nicht.