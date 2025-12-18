Dachstuhl nach Brand eingestürzt – 29 Menschen betroffen

Zahlreiche Einsatzkräfte sind in der Nacht und am frühen Morgen im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Einsatzkräfte haben eine Person aus einem brennenden Haus in Mannheim gerettet. Er und ein weiterer Mensch seien leicht verletzt worden, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Einer der beiden habe eine Rauchgasvergiftung erlitten, die andere Person leichte Verbrennungen. Die Polizei schätzt den Schaden nach bisherigen Erkenntnissen auf mehrere Hunderttausend Euro.

Die Bewohner waren in der Nacht von dem Brand überrascht worden und wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Insgesamt seien 29 Menschen betroffen gewesen. Sie seien in Notunterkünften oder bei Angehörigen untergekommen. Auf Bildern vom Einsatzort ist zu sehen, wie einige Menschen in einem Bus am Rande des Einsatzortes ausharren.

Das Feuer war am Mittag gelöscht. Durch den Brand stürzte der Dachstuhl ein. Die Ursache für das Feuer blieb vorerst noch unklar und wird ermittelt. Aufgrund des Gebäudezustands war es bislang nicht möglich, eine detaillierte Spurensuche durchzuführen. Es wurde geprüft, ob die Statik des gesamten Gebäudes unter dem Feuer gelitten hat.

Straßenbahn kann nicht mehr fahren

Während der Einsatzmaßnahmen wurden mehrere Straßenzüge gesperrt. Die Sandhofer Straße blieb auch am Mittag für den Schienen- und Autoverkehr gesperrt. Laut dem Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) konnte die Linie 3 nur bis Lutzenberg fahren. Danach mussten Fahrgäste auf einen Ersatzverkehr mit Bussen in Richtung Sandhofen umsteigen.