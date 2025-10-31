Dachstuhl in Vollbrand – ein Verletzter in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Wohnhauses in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Mann leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen steht der Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung im Raum, wie die Polizei mitteilte. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.

Der Dachstuhl des Gebäudes stand am Mittag in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit Löscharbeiten beschäftigt. In dem Haus befinden sich Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Alle 15 an der Adresse gemeldeten Menschen konnten das Haus rechtzeitig verlassen.