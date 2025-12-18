Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dachstuhl in Flammen – 29 Menschen müssen Haus verlassen

Dutzende Menschen werden in der Nacht in Mannheim aus dem Schlaf gerissen und müssen ihr Haus verlassen - der Dachstuhl steht in Flammen. Das hat auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr.

Das Gebäude in Mannheim ist einsturzgefährdet. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
In Mannheim ist der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Wegen des Einsatzes können nicht mehr alle Stadtbahnen nach Plan fahren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die zahlreichen Einsatzfahrzeuge blockieren Teile der Strecke der Linie 3. 

Ersten Erkenntnissen nach wurde ein Mensch durch den Brand leicht verletzt. Insgesamt mussten in der Nacht 29 Menschen das Haus verlassen. Das Gebäude ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Sieben Bewohner kamen laut Feuerwehr in einem Hotel unter. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.

