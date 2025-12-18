Dachstuhl in Flammen – 29 Menschen müssen Haus verlassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Mannheim ist der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Wegen des Einsatzes können nicht mehr alle Stadtbahnen nach Plan fahren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die zahlreichen Einsatzfahrzeuge blockieren Teile der Strecke der Linie 3.

Ersten Erkenntnissen nach wurde ein Mensch durch den Brand leicht verletzt. Insgesamt mussten in der Nacht 29 Menschen das Haus verlassen. Das Gebäude ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Sieben Bewohner kamen laut Feuerwehr in einem Hotel unter. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.