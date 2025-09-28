Dachgeschoss in Flammen - mindestens 400.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schutterwald (Ortenaukreis) sind nach ersten Schätzungen mindestens 400.000 Euro Schaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Morgen niemand, wie die Polizei mitteilte.

Das Haus ist laut einer Sprecherin zunächst nicht bewohnbar. Die fünf Bewohner seien anderweitig untergekommen. Das Dachgeschoss brannte der Sprecherin zufolge komplett aus und die anderen Wohnungen haben Wasserschäden. Das Haus müsse nun geprüft werden. Die Ursache des Brandes sollte den Angaben nach ermittelt werden.