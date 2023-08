Aktuell Land

Dabo von Indianapolis Colts für Trainingskader verpflichtet

Der Reutlinger Marcel Dabo ist wie erwartet von den Indianapolis Colts für den Trainingskader des NFL-Teams verpflichtet worden. Das gaben die Colts am Mittwoch bekannt. Der 23-Jährige hatte am Dienstag den Sprung in den 53 Profis umfassenden Kader verpasst. Als Mitglied des Trainingskaders kann der Verteidiger mit einer Vergangenheit bei den Stuttgart Surge aus der European League of Football im Laufe der Saison in der National Football League in den Spieltagskader befördert werden.