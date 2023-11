Aktuell Land

Cyber-Angriff auf Stadt Mössingen: Rathaus und Stadtwerke zu

Nichts geht mehr bei der Stadt Mössingen (Kreis Tübingen) - wegen eines Cyber-Angriffs bleiben Rathaus, Stadtwerke und auch die Ortschaftsverwaltungen am Montag geschlossen. Wie die Stadt auf ihrer Website mitteilte, sei die IT-Infrastruktur komplett runtergefahren worden. Mit Behörden, der Polizei und externen Dienstleistern werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Störung zu beheben. Wie lange das dauert, sei noch nicht abzusehen, sagte eine Stadtsprecherin am Morgen. Man sei aber weiter telefonisch erreichbar. Ob es eine Lösegeldforderung gibt, wollte die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Cyber-Angriff war am vergangenen Freitag aufgefallen. Zuvor hatte der »Reutlinger General-Anzeiger« berichtet.