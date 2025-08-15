Crash im Gegenverkehr – acht Verletzte nach Unfall

In Stuttgart ist es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. (Symbolbild)

Bei einem Frontalzusammenstoß in Stuttgart sind mehrere Menschen verletzt worden, teils schwer oder lebensgefährlich. Es wurden nach ersten Erkenntnissen acht Menschen verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Nach Polizeiangaben geriet ein 57 Jahre alter Mann am frühen Nachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Auto zusammen. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt, die Beifahrerin im anderen Fahrzeug erlitt schwere Verletzungen, ihr Fahrer und fünf Kinder verletzten sich leicht.