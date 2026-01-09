Chlorgas tritt in Thermalbad aus - drei Verletzte

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind nach dem Austritt von Clorgas an der Therme im Einsatz.

In einem Thermalbad in Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen) ist Gas in einem Keller ausgetreten. Die Einrichtung musste am Abend geräumt werden, wie das Polizeipräsidium Ravensburg berichtete. Drei Mitarbeiter des Bads klagten demnach über Atemwegsbeschwerden und wurden medizinisch betreut.

Die gerufene Feuerwehr konnte zunächst im Keller des Gebäudes nur Gas in einer geringen Konzentration feststellen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Bei einer zweiten Messung rund 15 Minuten später wurde dann eine höhere Konzentration festgestellt und das Bad daher geräumt. Dies sei »ohne Hektik« geschehen, die Gäste hätten sich auch noch »in Ruhe« anziehen können, berichtete der Sprecher.

Technischer Defekt

Es handelte sich den Polizeiangaben nach um Chlorgas, das vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Notrohr antrat. Chlorgas kann Schleimhäute und Atemwege stark reizen, im schlimmsten Fall zu Lungenödemen und Tod führen.

Das Gas wurde von der Feuerwehr abgesaugt und das Gebäude belüftet. Nach Angaben des Thermalbads soll das Bad morgen früh voraussichtlich wieder öffnen können. »Nach jetzigem Stand der Dinge kann der technische Fehler behoben werden«, teilte das Bad am Abend auf der eigenen Webseite mit. »Sollte von den anwesenden Badegästen jemand Beschwerden einer Chlorreizung zeigen, wie Schmerzen in den Schleimhäuten oder Atemnot, was sehr unwahrscheinlich ist, suchen Sie bitte umgehend eine Notfallpraxis auf und lassen Sie sich untersuchen.«