Chemische Substanz tritt in Schule aus - fünf Verletzte

Mindestens fünf Schüler sind bei einem Austritt einer chemischen Substanz an einer Heidelberger Schule verletzt worden. Die bislang unbekannte Substanz sei am Montag in dem Gebäude ausgetreten, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert und die rund 800 Schüler an eine Sammelstelle gebracht. Bislang erlitten fünf Schüler aus der fünften und sechsten Klasse Hautreizungen.