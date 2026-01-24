Chaos auf Parkplatz: Frau fährt Auto von Beifahrersitz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Seniorin hat auf einem Drogerieparkplatz in Baienfurt (Kreis Ravensburg) versucht ihr Auto vom Beifahrersitz aus zu steuern und dabei die Kontrolle über Wagen verloren. Laut Polizei hinterließ die 74-Jährige eine Spur der Verwüstung. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Einkaufen konnte die Frau am Freitag, weil es auf dem Parkplatz so eng war, nicht wie gewohnt auf der Fahrerseite einsteigen. Kurzerhand kletterte sie laut Polizei auf der Beifahrerseite ins Auto, streckte ihren linken Fuß über die Mittelkonsole und versuchte, den Automatikwagen rückwärts zu rangieren. Doch sie kam nicht mehr vom Gas – und das Auto schoss los.

Rund sechs Meter lang schrammte der Wagen an der Fassade des Marktes entlang, riss Außenregale um, streifte ein anderes Auto und kam erst an einer Laterne zum Stehen. Die Feuerwehr sicherte das Auto, das abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzte den gesamten Schaden auf etwa 40.000 Euro.