CDU stimmt sich auf Europa- und Kommunalwahl ein

Manuel Hagel, Kandidat für den Landesvorsitz der CDU Baden-Württemberg, winkt beim Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg nach seiner auf einem Stuhl stehend den Delegierten zu. Nach dem angekündigten Rückzug von T.Strobl will Manuel Hagel für den Landesvorsitz kandidieren.

Mit dem Landesparteitag am Samstag (ab 9.30 Uhr) in Ludwigsburg will die Südwest-CDU Kurs nehmen auf die Kommunal- und Europawahl im Juni. Als Redner sind auf unter anderem der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei und der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, sowie der Vizepräsident der EVP, EU-Kommissar Johannes Hahn, geladen. Geplant ist der Beschluss einer Ludwigsburger Erklärung, bei der die Europa- und Kommunalpolitik im Fokus steht.

Der Landesverband steht seit einem halben Jahr unter der Führung von Manuel Hagel, der auch CDU-Fraktionschef im Landtag ist. Hagel gilt auch als Anwärter auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2026. Die Christdemokraten im Land verspüren derzeit Aufwind - unter anderem aufgrund guter Umfragewerte. Der grüne Koalitionspartner hingegen schwächelt derzeit in Meinungsumfragen.