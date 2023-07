Aktuell Land

CDU-Politiker Specht wird neuer Mannheimer Oberbürgermeister

In einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen hat CDU-Politiker Christian Specht die Oberbürgermeisterwahl in Mannheim gewonnen. Damit verliert die SPD die Rathausspitze in der zweitgrößten Stadt in Baden-Württemberg nach mehr als 50 Jahren.