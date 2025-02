CDU gewinnt auch im Südwesten – Grüne schwach

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die CDU hat die Bundestagswahl auch in Baden-Württemberg mit Abstand gewonnen. Nach der Hochrechnung von Infratest dimap von 20.41 Uhr für den SWR erzielte die Partei im Land 31,5 Prozent der Stimmen. Damit dürfen die Christdemokraten im Südwesten den Hochrechnungen zufolge etwas besser abschneiden als im Bund, wo sie zuletzt bei 28,5 bis 28,6 Prozent standen. Die AfD wurde zweitstärkste Kraft im Südwesten und verdoppelte sich auf 19,9 Prozent. Danach folgt die SPD mit 14,3 Prozent.

Die Grünen, die in Baden-Württemberg in der Vergangenheit immer wieder stärker abschnitten als im Bund, kamen diesmal lediglich auf 13,5 Prozent – nur etwas mehr als die 12,2 bis 12,3 Prozent im Bund. Der Ministerpräsident Winfried Kretschmann zugeschriebene Bonus im Südwesten ist also deutlich abgeschmolzen.

Die Linke konnte der Hochrechnung zufolge 6,6 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen, die FDP erzielte in ihrem Stammland 5,5 Prozent der Stimmen. Das BSW erlangte 4,0 Prozent der Stimmen.

Auch in Baden-Württemberg nahmen deutlich mehr Menschen an der Bundestagswahl teil als noch 2021. Nach der ersten Hochrechnung von Infratest dimap stieg die Wahlbeteiligung auf 84,5 Prozent. 2021 hatte sie noch bei 77,8 Prozent gelegen. Das hohe Interesse an der Wahl hatte sich bereits am Nachmittag abgezeichnet. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamts waren im Südwesten rund 7,6 Millionen Menschen wahlberechtigt.

AfD streckt der CDU die Hände aus

CDU-Landeschef Manuel Hagel rechnet bei einer künftigen Bundesregierung unter Führung von Friedrich Merz mit weniger Reibereien. Hagel sagte, der Auftrag zur Regierungsbildung liege jetzt ganz klar bei Unions-Kanzlerkandidat Merz und der CDU. »Diesen nehmen wir mit Demut und Ambition an. Nach gut drei Jahren dauerndem Ampelstreit in Deutschland muss und wird es wieder um Verlässlichkeit, Stabilität und gutes Regieren in Deutschland gehen.« Das Wahlergebnis sei ein Vertrauensvorschuss, sagte CDU-Bundesvize Andreas Jung im SWR. Man sei gewählt worden, um Probleme zu lösen. Jung schloss erneut eine Regierungsbeteiligung der AfD in Berlin aus.

Der AfD-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier, Wahlkreis Böblingen, bot der Union hingegen eine Zusammenarbeit an. »Wir stehen bereit, gerade in Fragen der Beseitigung der illegalen Migration, zusammenarbeiten«, sagte Frohnmaier. Damit meine er etwa gemeinsame Abstimmungen im Bundestag. Er könne sich auch vorstellen, dass die Union zu einer Duldung durch die AfD im Bundestag bereit sei, wenn CDU und CSU ihre Kernforderungen mit den anderen Parteien nicht umsetzen könnten. Frohnmaier sitzt für die AfD im Bundestag und gilt als enger Vertrauter von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel.

Grüne im Südwesten enttäuscht

Die baden-württembergischen Grünen zeigten sich enttäuscht. Das Ergebnis sei nicht das, was sich die Partei gewünscht und wofür sie gekämpft habe, sagte Grünen-Chef Pascal Haggenmüller. »Wir wären gerne noch weiter gekommen.« Die Partei sei allerdings auch als einziger Vertreter »aus der unbeliebtesten Regierung aller Zeiten« vergleichsweise stabil geblieben. Haggenmüller appellierte an die Verantwortung der CDU/CSU als Wahlsieger. »Wir erwarten vom künftigen Bundeskanzler, dass er das Land zusammenführt und nicht weiter spaltet«, sagte der Parteivorsitzende. »Er muss ein Bundeskanzler für die gesamte Bevölkerung sein.«

SPD will sich neu aufstellen

Baden-Württembergs SPD-Chef Andreas Stoch erklärt sich das schlechte Abschneiden seiner Partei mit dem Ruf der Ampelregierung. »Wir haben es nicht geschafft, uns aus der negativen Bewertung der Ampelkoalition und ihres Scheiterns zu befreien«, sagte Stoch einer Mitteilung zufolge.

Die SPD hatte auch im Bund nach den Hochrechnungen mit rund 16 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. Die Co-Vorsitzende Saskia Esken, die im Wahlkreis Calw kandidierte, zieht vorerst keine personellen Konsequenzen aus dem Debakel ihrer Partei. »Wir müssen natürlich die SPD angesichts dieses enttäuschenden Ergebnisses auch neu aufstellen«, sagte Esken im ZDF. Dies gelte organisatorisch, programmatisch und auch personell. »Aber das machen wir gemeinsam und nicht an einem Wahlabend von einer Bühne herunter.«

Von der Linken gab es zunächst keine Stellungnahme zu den Wahlergebnissen.

CDU gewinnt dazu, Grüne verlieren

Die Bundestagswahl im September 2021 hatte im Südwesten ebenfalls die CDU gewonnen – allerdings nur mit 24,8 Prozent der Zweitstimmen. Die SPD kam damals mit 21,6 Prozent noch auf den zweiten Platz. Die Grünen erhielten im Südwesten 17,2 Prozent, die FDP kam auf 15,3 Prozent. Die AfD landete 2021 in Baden-Württemberg bei 9,6 Prozent.

Der neue Bundestag muss spätestens 30 Tage nach der Wahl zusammentreten – also bis zum 25. März. Die Entscheidung über die künftige Regierung wird voraussichtlich aber erst Wochen oder gar Monate danach fallen. Bis dahin bleibt die bisherige Regierung geschäftsführend im Amt. Der neue Bundestag wird wegen einer Wahlrechtsreform deutlich schlanker sein. Die Zahl der Abgeordneten wurde auf 630 begrenzt – das sind gut 100 weniger als aktuell.

