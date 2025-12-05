CDU-Chef Hagel ruft zum Kampf gegen AfD auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

CDU-Chef Manuel Hagel hat seinen Landesverband mit eindringlichen Worten zum Kampf gegen die AfD aufgerufen. Es gehe bei der anstehenden Landtagswahl um eine Richtungsentscheidung, sagte er auf dem Parteitag der CDU in Heidelberg: »Wir oder die.« Die AfD hasse alles, was die Christdemokraten an diesem Land liebten. Hagel sagte, im Umgang mit den Rechtspopulisten habe man es sich vielleicht in den letzten Jahren etwas zu bequem gemacht. Man habe geglaubt, man könne die AfD schlagen, indem man sie Ignoriere, ausgrenze oder Lichterketten veranstalte.

Die AfD wolle die CDU vernichten, aber die CDU werde nicht weichen, so Hagel. Die Partei sei das Bollwerk der bürgerlichen Freiheit. »Wir dürfen nicht schwach sein in dieser Frage«, sagte der 37-Jährige. Man werde auch nicht schwach sein. Die CDU werde mit diesen »Kostümkonservativen« weder kollaborieren noch koalieren. Die Wähler der AfD dürfe man aber nicht ausgrenzen.