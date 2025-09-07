Campingkocher verursacht Gasexplosion in Wohnung

Die Ursache für die Explosion soll ermittelt werden. (Symbolbild)

Bei der Benutzung eines Campingkochers in einer Wohnung im Kreis Konstanz ist es zu einer Gasexplosion gekommen. Verletzt wurde bei dem Unglück in Singen am Samstag niemand, wie die Polizei mitteilte.

Eine 28-jährige Frau hatte auf einem Campingkocher eine Mahlzeit zubereitet, zum Zeitpunkt der Explosion befand sie sich aber laut Polizei nicht im betroffenen Zimmer.

Durch die Wucht der Explosion zerbrach eine Fensterscheibe, auch Rollladen wurden herausgerissen, wie die Polizei mitteilte. Herabfallende Trümmerteile beschädigten zudem drei Fahrzeuge, die vor dem Mehrfamilienhaus abgestellt waren. Wieso es zur Explosion kam, war vorerst unklar.

Der Schaden wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Statik des Gebäudes sei nicht beeinträchtigt worden, hieß es.