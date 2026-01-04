Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Campbell aus Trainingslager abgereist - Wohl nach Hoffenheim

BVB-Nachwuchsprofi Cole Campbell hat aktuell kaum Einsatzchancen. Nun reiste er aus dem Trainingslager in Marbella ab. Ein Leihe innerhalb der Bundesliga steht im Raum.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund
Cole Campbell steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum Bundesliga-Kontrahenten TSG Hoffenheim. Der 19 Jahre alte US-Profi reiste am Wochenende aus dem Trainingslager des BVB aus Marbella ab und soll bei der TSG den Medizincheck absolvieren. Nach Informationen von »Sport1« soll ein Leihgeschäft im Raum stehen. 

Campbell war 2022 aus Island nach Dortmund gewechselt und hatte 2024 einen Profivertrag erhalten. Viel Chancen auf Einsatzzeiten hatte der Rechtsaußen zuletzt aber nicht mehr bei den BVB-Fußballern. In der aktuellen Bundesliga-Saison kam er bislang nur zu einem 16-minütigen Einsatz beim 2:0 der Borussia in Heidenheim.

