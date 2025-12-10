Café in Hockenheim brennt vollständig aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht ein Café ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Rauchercafé befand sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Gebäudes. Die Bewohner der Appartements darüber konnten nach dem Löschen und Lüften wieder zurück in ihre Räume, wie es weiter hieß. Insgesamt hatten demnach Menschen in einer niedrigen zweistelligen Anzahl das Gebäude bei dem Brand verlassen oder waren von der Feuerwehr alarmiert worden. Es entstand ein Schaden von 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.