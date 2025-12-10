Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Café in Hockenheim brennt vollständig aus

In der Nacht zerstört ein Feuer ein Café in Hockenheim. Das Lokal befindet sich in einem Wohngebäude. Was mit den Bewohnern geschehen ist.

In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht ein Café ausgebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Das Rauchercafé befand sich im Erdgeschoss eines dreistöckigen Gebäudes. Die Bewohner der Appartements darüber konnten nach dem Löschen und Lüften wieder zurück in ihre Räume, wie es weiter hieß. Insgesamt hatten demnach Menschen in einer niedrigen zweistelligen Anzahl das Gebäude bei dem Brand verlassen oder waren von der Feuerwehr alarmiert worden. Es entstand ein Schaden von 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

