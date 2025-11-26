BVB im Winter wieder in Marbella

Schwitzen in der Sonne: Im Januar geht es für den BVB ins Trainingslager nach Marbella. (Archivfoto)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund reist nach einem Jahr Pause im Winter wieder ins Trainingslager nach Marbella. Wie der BVB mitteilte, geht es vom 2. bis 8. Januar 2026 nach Andalusien. Trainer Niko Kovac reist mit seinem Team dann direkt von Málaga nach Frankfurt, wo am 9. Januar der Jahresauftakt bei der Eintracht ansteht.

Im vergangenen Jahr hatten die Dortmunder trotz einer ähnlichen Terminkonstellation auf das traditionelle Trainingslager in Marbella verzichtet.