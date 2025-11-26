Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

BVB im Winter wieder in Marbella

Borussia Dortmund kehrt ins traditionelle Winter-Trainingslager in Andalusien zurück. Aus Marbella reist der BVB im Januar direkt zum Jahresauftakt nach Frankfurt.

Spanien - Marbella
Schwitzen in der Sonne: Im Januar geht es für den BVB ins Trainingslager nach Marbella. (Archivfoto) Foto: picture alliance/DPA
Schwitzen in der Sonne: Im Januar geht es für den BVB ins Trainingslager nach Marbella. (Archivfoto)
Foto: picture alliance/DPA

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund reist nach einem Jahr Pause im Winter wieder ins Trainingslager nach Marbella. Wie der BVB mitteilte, geht es vom 2. bis 8. Januar 2026 nach Andalusien. Trainer Niko Kovac reist mit seinem Team dann direkt von Málaga nach Frankfurt, wo am 9. Januar der Jahresauftakt bei der Eintracht ansteht. 

Im vergangenen Jahr hatten die Dortmunder trotz einer ähnlichen Terminkonstellation auf das traditionelle Trainingslager in Marbella verzichtet.

© dpa-infocom, dpa:251126-930-342982/1