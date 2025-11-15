Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Busse fangen Feuer im Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Millionen Euro Schaden

Die Feuerwehr rückt zu einem Firmengelände aus. Ein Bus steht in Vollbrand, ein anderer fängt auch Feuer. Der Schaden ist hoch.

Die Feuerwehr löschte die Busse und niemand wurde verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Beim Brand von zwei abgestellten Bussen in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Die Fahrzeuge waren auf einem Firmengelände geparkt, wie die Polizei mitteilte. Da sie mit Wasserstoff angetrieben wurden, evakuierten die Einsatzkräfte umliegende Wohnhäuser am Freitag. Verletzt wurde niemand. 

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte die Flammen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

