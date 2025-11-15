Busse fangen Feuer im Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Millionen Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand von zwei abgestellten Bussen in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Die Fahrzeuge waren auf einem Firmengelände geparkt, wie die Polizei mitteilte. Da sie mit Wasserstoff angetrieben wurden, evakuierten die Einsatzkräfte umliegende Wohnhäuser am Freitag. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte die Flammen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.