Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Busfahrer erleidet am Steuer Notfall und stirbt

Mitten auf der Landstraße erleidet ein Busfahrer einen medizinischen Notfall. Dann kommt der Bus von der Straße ab. Wie haben die Passagiere den Unfall überstanden?

Krankenwagen
Ein Busfahrer ist während der Fahrt gestorben (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/DPA
Ein Busfahrer ist während der Fahrt gestorben (Symbolbild)
Foto: Nicolas Armer/DPA

Der Fahrer eines Linienbusses hat bei Köngen (Kreis Esslingen) auf einer Landstraße einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin gestorben. Alle 14 Passagiere im Bus blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. 

Nachdem der Busfahrer abgeklappt war, kam der Bus zunächst von der Straße ab und dann auf einer Grünfläche zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Fahrgäste verständigten den Rettungsdienst und leisteten Hilfe, dennoch starb der 50-Jährige noch an der Unfallstelle.

© dpa-infocom, dpa:251024-930-204527/1