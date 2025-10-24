Busfahrer erleidet am Steuer Notfall und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fahrer eines Linienbusses hat bei Köngen (Kreis Esslingen) auf einer Landstraße einen medizinischen Notfall erlitten und ist daraufhin gestorben. Alle 14 Passagiere im Bus blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Nachdem der Busfahrer abgeklappt war, kam der Bus zunächst von der Straße ab und dann auf einer Grünfläche zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Fahrgäste verständigten den Rettungsdienst und leisteten Hilfe, dennoch starb der 50-Jährige noch an der Unfallstelle.