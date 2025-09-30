Bus schiebt zwei Autos übereinander

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall in Oberkochen im Ostalbkreis sind zwei Autos zwischen zwei Bussen eingeklemmt worden. An einem Kreisverkehr sei ein Bus auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren und habe dieses Auto auf einen vorausfahrenden Wagen geschoben, teilte die Polizei mit. Beide übereinander gestapelten Autos wurden dann auf einen davor fahrenden zweiten Bus geschoben. Bei dem Auffahrunfall wurden drei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Genauere Angaben zum Hergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.