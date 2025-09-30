Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Bus schiebt zwei Autos übereinander

Bei einem Unfall an einem Kreisverkehr im Ostalbkreis hat ein Bus zwei Autos übereinander geschoben. Die gestapelten Autos wurden hinter einem zweiten Bus eingeklemmt. Drei Menschen wurden verletzt.

Bus schiebt Auto aufs Dach eines anderen
An einem Kreisverkehr in Oberkochen sind zwei Autos aufeinandergestapelt worden. Foto: Jason Tschepljakow/DPA
An einem Kreisverkehr in Oberkochen sind zwei Autos aufeinandergestapelt worden.
Foto: Jason Tschepljakow/DPA

Bei einem Unfall in Oberkochen im Ostalbkreis sind zwei Autos zwischen zwei Bussen eingeklemmt worden. An einem Kreisverkehr sei ein Bus auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren und habe dieses Auto auf einen vorausfahrenden Wagen geschoben, teilte die Polizei mit. Beide übereinander gestapelten Autos wurden dann auf einen davor fahrenden zweiten Bus geschoben. Bei dem Auffahrunfall wurden drei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Genauere Angaben zum Hergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.

© dpa-infocom, dpa:250930-930-103554/2