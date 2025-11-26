Bus mit Stahlkugel beschossen? Polizei ermittelt

Ein Bus ist in Bad Urach mutmaßlich mit einer Schleuder beschossen worden. (Symbolbild)

Möglicherweise mit einer Schleuder ist ein Bus in Bad Urach (Kreis Reutlingen) beschossen worden. Fahrgäste hatten ein Knallgeräusch gehört und eine Scheibe zerbarst, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstag niemand.

Der Bus hielt an, die Fahrgäste stiegen aus. Laut Polizei war an der Scheibe ein Einschuss. Sie vermutet, dass mit einer Zwille eine Stahlkugel aus dem Wohngebiet auf den vorbeifahrenden Bus geschossen worden sein könnte. Die Ermittlungen hierzu laufen.