Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Bus mit Stahlkugel beschossen? Polizei ermittelt

Ein Bus fährt in Bad Urach durch ein Wohngebiet. Plötzlich macht es einen Knall. Was die Polizei vermutet.

Illustration - Polizei
Ein Bus ist in Bad Urach mutmaßlich mit einer Schleuder beschossen worden. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Ein Bus ist in Bad Urach mutmaßlich mit einer Schleuder beschossen worden. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Möglicherweise mit einer Schleuder ist ein Bus in Bad Urach (Kreis Reutlingen) beschossen worden. Fahrgäste hatten ein Knallgeräusch gehört und eine Scheibe zerbarst, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstag niemand. 

Der Bus hielt an, die Fahrgäste stiegen aus. Laut Polizei war an der Scheibe ein Einschuss. Sie vermutet, dass mit einer Zwille eine Stahlkugel aus dem Wohngebiet auf den vorbeifahrenden Bus geschossen worden sein könnte. Die Ermittlungen hierzu laufen.

© dpa-infocom, dpa:251126-930-343502/1