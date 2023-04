Aktuell Land

Bus missachtet Vorfahrtsstraße: Mehrere leicht Verletzte

Ein Fahrer eines Kleinbusses hat in Reutlingen mutmaßlich einen Unfall mit einem Linienbus verursacht, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sein sollen. Der 23-Jährige war ohne zu bremsen in eine Vorfahrtsstraße eingefahren, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.