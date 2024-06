Bus kommt von Straße ab: Zehn Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Bus ist auf der Landesstraße 572 bei Tiefenbronn (Enzkreis) in der Nähe von Pforzheim aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Zehn Menschen seien dabei am frühen Donnerstagmorgen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Rettungsdienst brachte sieben davon vorsorglich zur Behandlung in Krankenhäuser.

Wie viele Menschen sich insgesamt in dem Bus befanden, blieb laut Sprecher zunächst unklar. Ein Ersatzbus sei bereitgestellt worden. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Rettungsdienst seien im Einsatz. Die Bergung werde laut Sprecher wohl einige Stunden andauern. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.