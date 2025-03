Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Bus ist auf einer Durchgangsstraße in einem Kehler Teilort (Ortenaukreis) in Brand geraten. Feuerwehrleute mussten laut Polizei verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergreifen. Der Fahrer hatte zuvor Rauch bemerkt und angehalten. Er und der einzige Fahrgast konnten den Bus unverletzt verlassen. Die Brandursache war zunächst unklar, Polizeierkenntnissen zufolge könnte es aber einen technischen Defekt an dem Bus gegeben haben.