Bus brennt - Fahrer verletzt

Ein Linienbus beginnt bei Waldshut-Tiengen zu rauchen. Zumindest für die Fahrgäste geht das glimpflich aus.

Illustration - Feuerwehr
Bei Waldshut-Tiengen hat ein Bus gebrannt. (Symbolbild)
Foto: Robert Michael/DPA

Unverletzt sind alle 14 Fahrgäste bei einem Busbrand in der Nähe von Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) geblieben. Der Fahrer kam Polizeiangaben zufolge ins Krankenhaus, nachdem er sich bei Löschversuchen leicht verletzt hatte. Fahrgäste und andere Verkehrsteilnehmer hatten bemerkt, wie während der Fahrt auf einer Bundesstraße Rauch aus dem Motorraum des Linienbusses aufstieg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden von mindestens 150.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:250922-930-70217/1