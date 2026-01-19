Bus brennt auf Bundesstraße - keine Verletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einer Bundesstraße bei Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Bus in Brand geraten. Der Fahrer des Busses war alleine im Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Der Fahrer hatte zuvor diverse Kontrollleuchten aufblinken sehen und den Bus gestoppt. Im Motorraum bemerkte er Rauch. Der 43-Jährige versuchte zunächst, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen, was ihm aber nicht gelang. Der hintere Teil des Fahrzeugs stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Der Bus eines Privatunternehmens erlitt einen Totalschaden.

Die B27 ist in Richtung Villingen-Schwenningen wurde auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Bus müsse laut Polizei erst am Gelenk getrennt werden, bevor er abgeschleppt werden kann.