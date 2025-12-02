Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bus bremst - mehrere Schüler verletzt

Ein Busfahrer muss in Engen bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu den Fahrgästen gehören Schüler. Einige kommen nicht ohne Blessuren davon.

67-Jähriger mit Auto kollidiert
Mehrere Kinder sind in Engen in einem Bus verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Sechs Kinder sind in einem Bus in Engen (Kreis Konstanz verletzt worden, als der Fahrer abrupt bremsen musste. Nach Polizeiangaben stürzten einige Schüler in dem Bus. Andere erlitten Schnittverletzungen, weil in dem Bus eine Trennwand zerbrach. 

Wie die Polizei berichtete, waren am Montagmittag zwei Fahrzeuge vor dem Bus gefahren. Das vordere soll zunächst geblinkt haben, dann aber doch nicht abgebogen und stattdessen geradeaus weiter gefahren sein. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste der Busfahrer hart.

