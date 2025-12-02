Bus bremst - mehrere Schüler verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sechs Kinder sind in einem Bus in Engen (Kreis Konstanz verletzt worden, als der Fahrer abrupt bremsen musste. Nach Polizeiangaben stürzten einige Schüler in dem Bus. Andere erlitten Schnittverletzungen, weil in dem Bus eine Trennwand zerbrach.

Wie die Polizei berichtete, waren am Montagmittag zwei Fahrzeuge vor dem Bus gefahren. Das vordere soll zunächst geblinkt haben, dann aber doch nicht abgebogen und stattdessen geradeaus weiter gefahren sein. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste der Busfahrer hart.