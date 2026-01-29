Bundestag soll zeitnah über ICE-Strecke Ulm–Augsburg beraten

Die bisherige ICE-Strecke zwischen den benachbarten Großstädten Augsburg und Ulm soll durch eine neue Trasse ersetzt werden. (Archivbild)

Nach sieben Jahren detaillierter Planungen soll der Bundestag demnächst über den Neubau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg entscheiden. Das Bundesverkehrsministerium habe die Planungen dem Parlament übergeben, berichtet die »Augsburger Allgemeine«.

»Die Einleitung der parlamentarischen Befassung ist ein entscheidender Schritt für den Aus- und Neubau«, sagte der schwäbische Abgeordnete Ulrich Lange der Zeitung. Der CSU-Politiker ist Staatssekretär im Verkehrsministerium. Er rechnet damit, dass der Bundestag bis zum Sommer den Weg für das Milliardenvorhaben frei macht. Innerhalb von fünf Jahren könnte dann die endgültige Planung stehen, nach der die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke weitgehend parallel zur Autobahn 8 (München-Stuttgart) verlaufen würde.

Neue Strecke löst im Fernverkehr 170 Jahre alte Bahntrasse ab

Ursprünglich war die Bundestagsentscheidung bereits im vergangenen Jahr erwartet worden. Das Schienen-Großprojekt wird seit Jahrzehnten vorbereitet. Im Jahr 2019 ging die Deutsche Bahn (DB) dann daran, verschiedene Varianten zu prüfen und eine davon als die sinnvollste herauszuarbeiten. Die Strecke sei eine der meistbefahrenen in Süddeutschland, betont die DB. Sie ist nicht nur Teil der Verbindung zwischen Stuttgart und München, darüber hinaus gehört sie zu der europäischen Magistrale von Paris über Wien nach Budapest.

Die bisherige, etwa 85 Kilometer lange Schienenverbindung stammt im Kern noch aus der Zeit der Eisenbahnpioniere, die Strecke ist rund 170 Jahre alt. Ein Ausbau der Bestandsstrecke für Schnellzüge wurde im Rahmen des Planungsverfahrens verworfen, die Bahnstrecke wird nun weitgehend neu gebaut.

Dadurch soll sich die Fahrtzeit der ICE zwischen Augsburg und Ulm von bislang mehr als 40 auf 26 Minuten verkürzen. Die Züge sollen künftig bis zu 300 km/h schnell fahren können. Die alte Trasse soll allerdings für die Regionalbahnen ebenfalls modernisiert werden.