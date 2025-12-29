Bundesliga-Schlusslicht Heidelberg trennt sich von Forward

Bei den MLP Academics Heidelberg gibt es einen Abgang zu vermelden. (Symbolbild)

Die MLP Academics Heidelberg haben sich inmitten der sportlichen Talfahrt von Basketball-Profi Marcus Weathers getrennt. Der 28 Jahre alte Forward werde schon im Heimspiel am Dienstag (20.00 Uhr) gegen die Skyliners Frankfurt nicht mehr zum Kader gehören, teilte der Bundesliga-Letzte mit. Die Entscheidung sei eine Folge der zuletzt erzielten Ergebnisse, hieß es weiter.

Weathers kam in der BBL auf durchschnittlich 24 Minuten pro Spiel. Dabei erzielte er im Schnitt neun Punkte.