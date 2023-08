Bundesanwaltschaft lässt mutmaßlichen Agenten festnehmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann soll sich ab Mai dieses Jahres »aus eigenem Antrieb« mehrfach an das Russische Generalkonsulat in Bonn und die Russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Dabei habe er Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit übermittelt - »zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst«.

Gegen den Beschuldigten hat der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst und dem Bundesamt für Verfassungsschutz geführt.

Mitteilung