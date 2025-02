Bulle attackiert Arbeiter und verletzt ihn schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist beim Beladen eines Lastwagens mit Rindern in Dürmentingen (Kreis Biberach) von einem Bullen schwer verletzt worden. Der 58-Jährige befand sich in einem Gehege mit vier Tieren, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Dabei hab ihn ein rund eine Tonne schwerer Bulle attackiert und mehrfach mit dem Kopf zur Seite gestoßen.

Der Arbeiter wurde am Rücken und im Bauchbereich getroffen. Hörner hatte das Tier nicht. Ein weiterer Arbeiter eilte zu Hilfe und zog den Schwerverletzten über das Geländer. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt.