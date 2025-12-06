Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Brutaler Angriff vor Gaststätte – Täter fliehen

In Isny schlagen zwei Männer mitten im Ort ohne Vorwarnung brutal zu. Selbst nach ihrer Flucht geht der Alptraum für das Opfer weiter: Einer der Männer kehrt zurück und setzt die Gewalttat fort.

Zwei Männer greifen einen Mann brutal an. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Vor einer Gaststätte in Isny (Kreis Ravensburg) ist ein 35-Jähriger von zwei Männern angegriffen und verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 21 und 31 Jahren sollen in der Nacht ohne erkennbaren Grund auf den Mann eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging, wie die Polizei mitteilte. Auf ihr liegendes Opfer haben sie dann eingetreten.

Nach der Tat seien die beiden mutmaßlichen Angreifer zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet. Einige Minuten später sei der 31-Jährige zurückgekehrt und habe erneut mit der Faust mehrfach auf das Opfer eingeschlagen. Die Hintergründe des Vorfalls wurden zunächst nicht bekannt, die Polizei leitete Ermittlungen ein.

