Brutaler Angriff vor Gaststätte – Täter fliehen

Vor einer Gaststätte in Isny (Kreis Ravensburg) ist ein 35-Jähriger von zwei Männern angegriffen und verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 21 und 31 Jahren sollen in der Nacht ohne erkennbaren Grund auf den Mann eingeschlagen haben, bis er zu Boden ging, wie die Polizei mitteilte. Auf ihr liegendes Opfer haben sie dann eingetreten.

Nach der Tat seien die beiden mutmaßlichen Angreifer zunächst in unbekannte Richtung geflüchtet. Einige Minuten später sei der 31-Jährige zurückgekehrt und habe erneut mit der Faust mehrfach auf das Opfer eingeschlagen. Die Hintergründe des Vorfalls wurden zunächst nicht bekannt, die Polizei leitete Ermittlungen ein.