Brutaler Angriff vor Bar in Pforzheim - zwei Männer teils schwer verletzt

Ein Mann musste nach der Auseinandersetzung in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung vor einer Pforzheimer Bar verletzt worden - einer von ihnen schwer. Er sei in der Nacht zum Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Zuvor sei es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden Männern und einer Gruppe gekommen. Dieser sei eskaliert und der 19- und der 20-Jährige seien von mehreren bislang Unbekannten geschlagen und getreten worden.

Die Angreifer seien daraufhin geflüchtet. Eine Fahndung sei nicht erfolgreich gewesen. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.