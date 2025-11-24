Brutaler Überfall auf Familie bei »Aktenzeichen XY«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein bewaffneter Überfall auf eine Familie im schwäbischen Altenstadt beschäftigt erneut die Öffentlichkeit. Der Fall vom Frühsommer wird am Mittwoch, 26. November, in der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY… ungelöst« um 20.15 Uhr aufgegriffen. Die Sendung zeigt in einer Rekonstruktion, wie am 9. Juni vier maskierte und dunkel gekleidete Täter nachts in ein freistehendes Wohnhaus im Altenstadter Gemeindeteil Illereichen eindringen, wie aus der Programminformation des ZDF hervorgeht.

Die Männer überraschten demnach die Bewohnerin in der Küche und zwangen sie gewaltsam in den Flur, wo sie auch einen Mann und zwei Jugendliche fesselten. Die Bewaffneten hielten ihre Opfer unter Kontrolle und schlugen den Erwachsenen mehrfach ins Gesicht. Anschließend durchsuchten sie nach Polizeiangaben das Haus rund zwei Stunden lang und verstauten Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände in den Reisekoffern der Familie.

Die Täter flüchteten unerkannt. Die Bewohner konnten sich kurz darauf befreien und die Polizei alarmieren. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Trotz intensiver Suche blieb die Spur der Täter bislang ohne Ergebnis.

Die Ermittler der Kripo Neu-Ulm erhoffen sich durch den Beitrag in der Sendung neue Hinweise zu dem Überfall.