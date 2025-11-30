»Brot für die Welt«: Spenden sammeln gegen Wasserkrise

Heike Springhart (rechts), Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, und Dagmar Pruin, Pfarrerin und Präsidentin von Brot für die Welt, sprechen in der Stadtkirche Durlach zum Start der diesjährigen bundesweiten Spendensammlung von »Brot für die Welt«.

Die mangelhafte Versorgung vieler Menschen auf der Welt mit sauberem Trinkwasser steht im Fokus der diesjährigen Spendensammlung von »Brot für die Welt«. Unter dem Motto »Kraft zum Leben schöpfen« soll es zudem um Ernährungssicherung und Klimagerechtigkeit gehen. Seit 1959 ruft die Evangelische Kirche im Kampf gegen Hunger und Armut zu Spenden auf.

»Unsere diesjährige Aktion macht auf die Herausforderungen der globalen Wasser- und Klimakrise aufmerksam«, hatte die Präsidentin von »Brot für die Welt«, Pfarrerin Dagmar Pruin, erklärt. »Über zwei Milliarden Menschen fehlt der Zugang zu sauberem Trinkwasser - obwohl dieser Zugang als grundlegendes Menschenrecht anerkannt ist.« Mit dem Klimawandel gerate zudem die Natur aus dem Takt. Mangel und Überfluss von Wasser würden so auch zur Gefahr.

Advent als Zeit des gemeinsamen Hoffens und Handelns

Anlässlich des Starts der bundesweiten Spendenaktion in Karlsruhe sagte die Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, Heike Springhart, laut vorab verbreitetem Manuskript, Christus selbst sei das lebendige Wasser. »Er ist nicht nur ein Bote der Gerechtigkeit - er ist ihre Quelle.«

Auf diese Quelle warte sie im Advent. »Ich warte darauf, dass Gottes Liebe meinen Durst wirklich stillt«, sagte Springhart demnach weiter. »Meinen Durst nach Leben und noch viel mehr den Durst all derer, die um ihr Überleben bangen. In den Bunkern von Charkiw, in den Kriegswirren im Sudan, im Gazastreifen, unter den Autobahnbrücken deutscher Städte.«

Aus Sicht der Landesbischöfin ist der Advent eine Zeit des gemeinsamen Hoffens und Handelns: »Gehen wir in diesen Advent, gestärkt vom lebendigen Wasser. Als Menschen, die den Strömen der Gerechtigkeit Raum schaffen.«

Unterstützung in über 80 Ländern

»Brot für die Welt« will nach eigenen Angaben mit Partnerorganisationen Menschen in mehr als 80 Ländern helfen, ihre Lebenssituation zu verbessern. Schwerpunkte der Arbeit seien die Überwindung von Hunger und Armut, die Stärkung von Bildung und Gesundheit sowie der Einsatz für Menschenrechte und Klimagerechtigkeit. Die Kollekten an Heiligabend sind in den evangelischen Kirchengemeinden traditionell für »Brot für die Welt« bestimmt.