Aktuell Land

Brienzer Bevölkerung darf ab Montag wieder ins Dorf

Das von einem Schuttstrom nur knapp verfehlte Schweizer Dorf Brienz darf wieder betreten werden. Die rund 80 Einwohner dürfen ab kommender Woche zunächst stundenweise wieder in den Ort, wie die zuständige Gemeinde Albula am Donnerstag mitteilte. Weil noch unklar ist, wie stabil die Lage nach der massiven Rutschung am Hang ist, kann aber vorerst noch niemand in Brienz übernachten. Messgeräte wurden inzwischen installiert. Der Schuttkegel bleibt abgesperrt. Wegen eines Rohrbruchs fehlt in Brienz derzeit Trinkwasser. Der Bruch habe jedoch keinen Zusammenhang mit dem Schuttstrom, so die Gemeinde.