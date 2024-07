Breunig trifft im Test bei Heidenheimer Kantersieg fünffach

Der 1. FC Heidenheim hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga souverän gewonnen.

Der 1. FC Heidenheim hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga souverän gewonnen. Das Team von Trainer Frank Schmidt setzte sich im Trainingslager gegen eine Natz-Schabs-Auswahl, die sich aus mehreren lokalen Vereinen zusammensetzte, mit 15:0 (7:0) durch. In Südtirol bleibt der FCH noch bis Mittwoch.

Die Treffer im ersten Durchgang erzielten Marvin Pieringer (6./Elfmeter/23.), Leonardo Scienza (15./20.), Mikkel Kaufmann (19.), Paul Wanner (24.) und Jonas Föhrenbach (36.). Nach der Pause legte der Conference-League-Teilnehmer durch den fünffachen Torschützen Maximilian Breunig (51./57./72./76./89.), Mathias Honsak (68.), Adrian Beck (88.) und Christopher Negele (90.) nach.