Brennender Lastwagen bei Aichelberg – Ursache wohl technischer Defekt

Auf der Autobahn 8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen) hat ein Lastwagen Feuer gefangen. Weil das Fahrzeug Gasflaschen geladen hatte, ist es teilweise zu Explosionen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt im Motorraum die Brandursache.

Der Fahrer hatte den Lastwagen auf dem Seitenstreifen abgestellt. Dort griffen die Flammen auf den gesamten Lkw über. Zunächst mussten für die Löscharbeiten beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Gegen Mittag lief der Verkehr wieder in beide Richtungen an. Es entstand ein Schaden von geschätzt 70.000 Euro.